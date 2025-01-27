Selahattin Demirtaş'tan yeni yazı: Sürece dair yorumlarını paylaştı - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'tan yeni yazı: Sürece dair yorumlarını paylaştı

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Haydi Meydana" başlıklı bir yazı yayımladı. Kaleme aldığı yazısında sürece dair yorumlarını paylaşan Demirtaş, barış için toplumsal bir yol haritasının çıkarılması gerektiğini vurguladı.

27.01.2025 18:51
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Almanya'nın Köln kentinde kurulan QAD-Barış Araştırmaları Derneği'nin kurduğu "Qad-Barış Meydanı" isimli internet sitesi, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazısı ile yayına başladı.

YENİ BİR FOTOĞRAFI DA YAYINLANDI

Sitede "Haydi Meydana" başlıklı yazısı ile birlikte yeni bir fotoğrafı da yayınlanan Demirtaş, demokrasinin kültüre dönüşmesi için her türlü zorlu bir süreç yaşanacağını belirtti.

Selahattin Demirtaş'tan yeni yazı: Sürece dair yorumlarını paylaştı

"SİLAHLAR DEVRE DIŞI KALINCA DEMOKRASİYE KENDİLİĞİNDEN GEÇİŞ DİYE BİR ŞEY OLMAYACAK"

Demirtaş'ın "Haydi Meydana" yazısında şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle, enine boyuna tartışıp toplumsal barış için bir yol haritası çıkarmak durumundayız. Sonuçta şunu çok iyi biliyoruz ki, silahlar devre dışı kalınca demokrasiye kendiliğinden geçiş diye bir şey olmayacak. Bunun için, önümüzde zorlu ve uzun bir mücadele süreci olacak. Demokrasiyi öncelikle kendi içimizde bir kültüre dönüştürme çalışmalarından başlayarak toplumsallaştırmaya yönelik her tür çalışmayı cesurca tartışmak zorundayız.

"İŞE İĞNEYİ KENDİMİZE BATIRARAK BAŞLAMALIYIZ"

Belki de işe, iğneyi kendimize batırarak başlamalıyız: Biz gerçek birer demokrat olmadan, kurumlarımız demokrasinin işlediği sivil merkezlere dönüşmeden, neyi, kimi, nasıl değiştirebiliriz ki? Adalete, eşitliğe, özgürlüklere dayanmayan ve doğrudan demokrasiye en yakın modelleri inşa etmeden barışı kalıcı hale nasıl getirebiliriz ki? Ve elbette özgürce tartışmadan, konuşmadan, araştırmadan bu soruların yanıtlarını nasıl bulabiliriz ki?"

Selahattin Demirtaş\'tan yeni yazı: Sürece dair yorumlarını paylaştı
Kaynak: ANKA

Selahattin Demirtaş, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş'tan yeni yazı: Sürece dair yorumlarını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abdul Mecit el sabah:
    Demirtaş siyasi tutsaktır. 101 12 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    Resmen , silahı geçici bırakırız , baktık olmuyor geri alırız elimize demiş. Bunun cezası az gelmiş.. 24 66 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Önce vereceklerini ver. Biz sonra silahları belki birakiriz. Demek mi istiyor bu kendini bilmez. 20 57 Yanıtla
  • sezgin kabar:
    benmi yanlış anlıyorum,yoksa bunlar bizi mal yerine koyuyor, sanki tutukluluğunu kanıtlıyor gibi mi acaba 10 26 Yanıtla
  • Mewan Niwan:
    Silah bırakma yok sayın başkanım yola devam kendileri bırakması lazım saldıran kendileri 6 12 Yanıtla
  • Kzk :
    Senlik bir durum yok selo, sen işine bak, yat 4 3 Yanıtla
  • Hanifi Celik:
    kürdler ve rejimler arası bu 50 ci silaha baş vurulur. Demirel demişti 49 isyanı bastırdık ve bunuda başaracağız, ne oldu.? Demirel tüm eski rejimciler gitti bu olay halen ortada. umarız aklı selim bir çözüm olur bu gelecek 102 ci yılda... 5 1 Yanıtla
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