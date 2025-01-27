Selahattin Demirtaş\'tan yeni yazı: Sürece dair yorumlarını paylaştı

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Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

Almanya'nın Köln kentinde kurulan QAD-Barış Araştırmaları Derneği'nin kurduğu "Qad-Barış Meydanı" isimli internet sitesi, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazısı ile yayına başladı.

YENİ BİR FOTOĞRAFI DA YAYINLANDI

Sitede "Haydi Meydana" başlıklı yazısı ile birlikte yeni bir fotoğrafı da yayınlanan Demirtaş, demokrasinin kültüre dönüşmesi için her türlü zorlu bir süreç yaşanacağını belirtti.

"SİLAHLAR DEVRE DIŞI KALINCA DEMOKRASİYE KENDİLİĞİNDEN GEÇİŞ DİYE BİR ŞEY OLMAYACAK"

Demirtaş'ın "Haydi Meydana" yazısında şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle, enine boyuna tartışıp toplumsal barış için bir yol haritası çıkarmak durumundayız. Sonuçta şunu çok iyi biliyoruz ki, silahlar devre dışı kalınca demokrasiye kendiliğinden geçiş diye bir şey olmayacak. Bunun için, önümüzde zorlu ve uzun bir mücadele süreci olacak. Demokrasiyi öncelikle kendi içimizde bir kültüre dönüştürme çalışmalarından başlayarak toplumsallaştırmaya yönelik her tür çalışmayı cesurca tartışmak zorundayız.

"İŞE İĞNEYİ KENDİMİZE BATIRARAK BAŞLAMALIYIZ"

Belki de işe, iğneyi kendimize batırarak başlamalıyız: Biz gerçek birer demokrat olmadan, kurumlarımız demokrasinin işlediği sivil merkezlere dönüşmeden, neyi, kimi, nasıl değiştirebiliriz ki? Adalete, eşitliğe, özgürlüklere dayanmayan ve doğrudan demokrasiye en yakın modelleri inşa etmeden barışı kalıcı hale nasıl getirebiliriz ki? Ve elbette özgürce tartışmadan, konuşmadan, araştırmadan bu soruların yanıtlarını nasıl bulabiliriz ki?"