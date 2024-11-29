Demokrat Parti\'den Kayyım Atamasına Sert Tepki

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(ANKARA) - Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyım atanması, halkın iradesine bir kez daha darbe vurulmasıdır. Halkın seçilmiş temsilcilerini görevden alarak atanmışlarla yönetmek, demokrasiye vurulmuş bir darbedir" dedi.

Dem Parti Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli sosyal medya hesabı üzerinden Van Bahçesaray Belesiyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Temelli'nin açıklaması şu şekilde:

"Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyım atanması, halkın iradesine bir kez daha darbe vurulmasıdır. Halkın seçilmiş temsilcilerini görevden alarak atanmışlarla yönetmek, demokrasiye vurulmuş bir darbedir. İktidar, halkın iradesini darbelemeye devam ediyor. Van Bahçesaray Belediyemiz, şu an polis ablukası altına alınmış, belediyemiz gasp edilmeye çalışıyor. İktidara çağrımızdır: Bu hukuk tanımazlığa, bu darbe pratiğine bir an önce son verin! Halk seçimde size ve kayyımlarımıza gereken dersi verdi. Kürt halkının iradesine, seçme ve seçilme özgürlüğüne saygı duyun! Siyasi yargınızı ve polislerinizi belediye Eş Başkanlarımızın ve belediyelerimiz üzerinden çekin! Halkımızı, tüm muhalefet partilerini ve demokratik kitle örgütlerini kayyım darbesine ses çıkarmaya davet ediyoruz".