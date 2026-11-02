Demokrat Stevens'ın Rogers'a desteği Michigan'da ihanet tartışması yarattı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Haley Stevens'ın Michigan eyaletinde yapılacak Senato seçiminde Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı destekleme kararı alması tepkiyle karşılandı.

Stevens, 3 Kasım'da yapılacak kritik ara seçimler öncesinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır asıllı Demokrat aday Abdul El-Sayed'in kendisine kampanyasında artık yer olmadığını söylediğini aktararak, "Haklı. Bu nedenle bugün ABD Senatosu için Mike Rogers'ı destekliyorum." ifadesini kullandı.

Haley Stevens'ın açıklaması, Demokrat Parti içinde tartışmalara yol açtı.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stevens'ın kararını "aşağılık bir ihanet" olarak nitelendirerek, Demokrat senatörlerin partilerinin belirlediği adayın arkasında durduğu değerlendirmesinde bulundu.

Michigan Demokrat Parti Başkanı Curtis Hertel de Stevens'ın artık partinin üyesi olmadığını ve gelecekte de olmayacağını vurguladı.

Demokrat Elissa Slotkin, seçmenlerin günlük siyasi tartışmalardan ziyade benzin ve market fiyatlarıyla ilgilendiğine dikkati çekerek, seçim sürecini kişisel çıkarları için kullananların kamu yararına hizmet edip etmediklerini sorgulamaları gerektiğini kaydetti.

Slotkin, salı günü yapılacak seçimin herhangi bir kişiden daha büyük olduğunu vurgulayarak, Michiganlı seçmenlerin El-Sayed'i seçerek Temsilciler Meclisi ve Senatoda Başkan Donald Trump'ın politikalarına karşı denge oluşturulmasına katkı sağlayacağını savundu.

Temsilciler Meclisi üyesi Jared Huffman, Axios haber sitesine yaptığı açıklamada, kararı "acınası, bencil ve akıl dışı" olarak nitelendirirken, Jamie Raskin de Stevens'ın daha önce kendisine farklı bir şey söylediğini, ertesi gün ise fikrini değiştirdiğini aktararak karara tepki gösterdi.

Öte yandan ABD basınındaki haberlere göre, Stevens'ın kararının ardından Kongre'deki çalışma ekibi toplu istifa ederek, El-Sayed'e destek vereceklerini açıkladı.

Trump'tan Stevens'ın kararına destek

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Demokrat Parti ön seçimlerinde El-Sayed'e karşı yarışı az farkla kaybettiğini belirttiği Stevens'ın Rogers'ı destekleme kararının önemli olduğunu ifade etti.

Söz konusu kararı "cesurluk" olarak nitelendiren Trump, bu adımla Stevens'ın Michigan halkına "olağanüstü bağlılık gösterdiğini" ileri sürdü.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Michigan eyaletinin Demokrat Senato adayını belirlemek üzere ağustosta düzenlenen ön seçimde El-Sayed, rakibi Stevens'ı geride bırakarak Senato adayı olmaya hak kazanmıştı.

Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu ve tıp doktoru olan El-Sayed, ara seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kazanan eski Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers ile yarışacak.