Demokratikleşme İçin Ortak İrade

12.02.2026 09:30
DEM Parti İmralı Heyeti dün "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak iradenin bir kez daha teyit edildiğini, süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğunun dile getirildiğini ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğunun belirtildiğini" açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün dördüncü kez kabul edilen DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne etkileri üzerine istişarede bulunduk."

Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM'nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye'nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi. Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na kabulü için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

