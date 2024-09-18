Demokratlardan Gaz Projelerine Destek Çağrısı

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ABD'de 12 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, Washington yönetimine Ukrayna ve Doğu Avrupa'daki diğer ülkelere doğal gaz sevkiyatını içeren projeleri hızla onaylama çağrısı yaptı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Demokratlardan 12 Temsilciler Meclisi üyesi, imzaladıkları mektubu ABD Enerji Bakanlığına iletti.

Mektupta, "Ukrayna ve Doğu Avrupa'ya gaz tedarik edecek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinin öne alınmasının ve hızlandırılmasının jeopolitik istikrarı destekleyeceğine ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını ilerleteceğine inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu projelerin hızla onaylanması gerektiği belirtilen mektubu, Temsilciler Meclisi üyeleri Marcy Kaptur, Lou Correa, Jim Costa, Don Davis, Chris Deluzio, Sylvia Garcia, Vicente Gonzalez, Chrissy Houlahan, Mary Peltola, Marie Gluesenkamp Perez, Marc Veasey ve Susan Wild imzaladı.

Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna, doğal gazı Rusya'dan temin ediyordu.

ABD'nin net doğal gaz ihracatının, hizmete alınacak yeni LNG terminalleri sayesinde bu yıl, 2023'e kıyasla yüzde 6 artarak günde 13,6 milyar kübik fite ve 2025'te de günde 16,4 milyar kübik fite ulaşması bekleniyor.