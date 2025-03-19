Demokratlardan Trump'ın Gözaltı Planına Tepki - Son Dakika
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Demokratlardan Trump'ın Gözaltı Planına Tepki

9 Demokrat Kongre üyesi, Trump'ın düzensiz göçmenler için askeri yerleşkeleri kullanma planına karşı çıktı.

19.03.2025 07:16
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ABD'de 9 Demokrat Kongre üyesi, Başkan Donald Trump yönetiminin düzensiz göçmenleri gözaltında tutmak için askeri yerleşkeleri kullanma planına ordunun asli görevini yerine getirmesine engel olabileceği gerekçesiyle karşı çıktı.

ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri Veronica Escobar, Jason Crow, John Garamendi, Sylvia R. Garcia, Herbert C. Conaway Jr., Lloyd Doggett, Joaquin Castro, Gabe Vasquez ve Marilyn Strickland, konuya ilişkin Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e mektup gönderdi.

Kongre üyeleri, Savunma Bakanlığının (Pentagon) asli görevinin ülkeyi askeri tehditlere korumak olduğunu belirterek, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilene kadar askeri yerleşkelerde gözaltında tutulması planına tepki gösterdi.

ABD askeri personel ve tesislerinin düzensiz göçmenleri gözaltında tutma operasyonlarında kullanılmasının Pentagon'u "asli görevinden saptırdığını" ifade eden üyeler, askeri yerleşkelerin kullanılması planının "yüz milyonlarca dolara" mal olacağı uyarısında bulundu.

Üyeler, Trump yönetiminin düzensiz göçmenleri askeri uçaklarla sınır dışı etmesini eleştirerek bunun savunma bütçesinin "yanlış kullanılması" olduğu görüşünü paylaştı.

Üyeler ayrıca, Pentagon'dan düzensiz göçmenleri sınır dışı etme operasyonları için ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) kaç dolar destek verildiği ve bunun için herhangi bir askeri projenin aksatılıp aksatılmadığı konusunda 30 gün içinde bilgilendirilme talep etti.

22 Şubat'ta New York Times (NYT) gazetesine konuşan 3 ABD'li yetkili, Trump yönetiminin, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeden önce gözaltında tutmak için ülkedeki askeri yerleşkeleri kullanmayı planladığını belirtmişti.

İsmi verilmeyen yetkililer, ülkenin batısındaki Utah eyaletinden Kanada sınırındaki New York eyaletine kadar her bölgedeki askeri üssün bu plan kapsamında değerlendirilebileceğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demokratlardan Trump'ın Gözaltı Planına Tepki - Son Dakika

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