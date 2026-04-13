Demre Açıklarında 4.7 Büyüklüğünde Deprem

AKDENİZ'de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Demre ilçesinin 55,47 kilometre açığında saat 08.48'de kaydedilen deprem, yerin 16,17 kilometre derinliğinde oldu. Deprem, Antalya'nın kıyı kesimlerinde de hissedildi.