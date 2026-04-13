Demre'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - AFAD, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, saat 08.48'de, 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta, 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
