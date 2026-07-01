Deniz altında bayrak açan kutlama - Son Dakika
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Deniz altında bayrak açan kutlama

01.07.2026 15:29
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ANTALYA'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, deniz altında Türk bayrağı açılarak kutlandı.

ANTALYA'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, deniz altında Türk bayrağı açılarak kutlandı.

Antalya'da faaliyet gösteren Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Antalya açıklarında dalış etkinliği düzenledi. Tarihi, milli ve manevi değerleri yaşatmak amacıyla 2014 yılında kurulan topluluk, bu yıl Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 100'üncü yılı dolayısıyla deniz altında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Etkinlik, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkını simgeleyen Kabotaj Kanunu'nun 100'üncü yılına dikkati çekmek amacıyla 'Mavi Vatan'ın 100 Noktasında 100 Dalış' sloganıyla gerçekleştirildi. Dalış sırasında dalgıçlar, denizin derinliklerinde Türk bayrağı ve Kabotaj Bayramı'na özel hazırlanan pankartı açarak kutlama yaptı. Etkinlik, hem su altı kamerası hem de dron ile kaydedildi.

Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü (ANTSAK) Yönetim Kurulu üyesi Alim Tuğ, "Kabotaj fikri ve ruhunun devamı olan bugünkü Mavi Vatan fikrini özümsüyor ve fikir babası Sayın Cem Gürdeniz'i sevgi ile selamlıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimizi ve emeği geçen herkesi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Haber- Kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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