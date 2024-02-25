Deniz anaları Akdeniz sahillerine akın etti
MERSİN - Son birkaç gündür Doğu Akdeniz'i saran denizanaları, Mersin'in Erdemli ve Silifke sahillerine kadar indi. Silifke ve Erdemli ilçelerinde özellikle de turizmin merkezi Kızkalesi'nde ölü olarak sahile vuran denizanaları, tedirginliğe neden oluyor.
Açık denizde balıkçıların kabusu haline gelen, sahillere de ölü olarak vuran denizanaları, deniz kenarında gezintiye çıkan vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle çocukların ve balıkçıların ilgi odağı olan ölü denizanaları, zehirli özelliklerini bir süre daha muhafaza ettikleri için tehlike oluşturuyor. Son birkaç gündür Mersin'in gözde turizm noktalarının başında gelen Erdemli Kızkalesi ve Silifke'nin Kum Mahallesi sahilinde ölü olarak kıyıya vuran yüzlerce denizanası, görenleri tedirgin ediyor.
Neredeyse adım başı deniz anasına rastlanan Silifke sahilindeki vatandaşlar durumdan oldukça rahatsız. Geçen sene daha büyük deniz anası geldiğini belirten Kadir Kara, "Canlı mı cansız mı bilmiyoruz. Şimdi yığınla görüyoruz. Büyük dalgalarla daha büyükleri de geliyor" dedi. 20'ye yakın deniz anası gördüğünü belirten Metin Turgut ise "Bu sahile ilk defa geldim. 20'ye yakın deniz anası gördüm. Bu sene daha çok görüldü" diye konuştu. Ahmet Sarı adlı vatandaş da şimdiki deniz analarının daha küçük olduğunu, metre kareye 3-5 tane tepsi kadar büyüklükte deniz anası olduğunu belirtti.
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