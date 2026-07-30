Deniz Demir'den oturma eylemindeki şehit yakınları ve gazilere ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Demir'den oturma eylemindeki şehit yakınları ve gazilere ziyaret

Deniz Demir\'den oturma eylemindeki şehit yakınları ve gazilere ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kızılay Güvenpark'ta adalet ve eşitlik arayan şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek adalet ve emsal özlük hakları talebiyle buluşan vatan evlatlarının mücadelesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Demir, şehit yakınları ve gaziler arasında hiçbir kategori veya derece ayrımı yapılmaması gerektiğini vurguladı. Demir, hakkaniyet, adalet ve eşitlik ilkelerinin bir an önce tecelli etmesinin şart olduğunu ifade etti.

Yıllardır süregelen mağduriyetlerin giderilmesinin devletin şefkat elinin ve millet vicdanının bir gereği olduğunu altını çizen Deniz Demir, şehit ailelerinin ve gazilerin bu haklı ve onurlu mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olacaklarını ve taleplerinin takipçiliğini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güvenpark, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Demir'den oturma eylemindeki şehit yakınları ve gazilere ziyaret - Son Dakika

Japonya’da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM’de patlama: 3 ölü Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Malazgirt’in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı Malazgirt'in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İran, Trump’ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız İran, Trump'ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız

14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:31
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:29
CHP’deki “paralı figüran“ iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 14:42:34. #7.13#
SON DAKİKA: Deniz Demir'den oturma eylemindeki şehit yakınları ve gazilere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.