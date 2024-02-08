Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği'nden 10 Milyon Lira Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği'nden 10 Milyon Lira Yardım

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği\'nden 10 Milyon Lira Yardım

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği, geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 10 milyon liranın üzerinde yardım ulaştırdığını bildirdi. Dernek, gıda, giyim, temizlik, eğitim ve sağlık gibi farklı kategorilerde yardımlar yapmaktadır. Ayrıca Filistin'e de un yardımı ve adak kurban yardımı gibi çalışmalar gerçekleştirmektedir.

08.02.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından, geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 10 milyon liranın üzerine yardım ulaştırıldığı bildirildi.

Derneğin Kastamonu temsilcisi Halit Bitkin, gazetecilere, değişik kategorilerde yardımları olduğunu söyledi.

Marketler üzerinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduklarını belirten Bitkin, "Her ay 600 lira kartlara yükleme yapmak suretiyle 400 ailenin temizlik ve gıda ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bunun yanında gıda dağıtımlarımız da söz konusu. Ayrıca 370 yetim çocuğumuzun 345'ine aylık 600 lira ödeme yapıyoruz. Üniversitelerde okuyan Kastamonulu 25 yetim çocuğumuza da bin ila 1500 arasında ödeme gerçekleştiriyoruz." dedi.

Giyim mağazaları bulunduğunu, Kastamonu ve Sinop'ta 27 ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Bitkin, şöyle devam etti:

"2023 yılında mağazamızdan 871 ailemizi giyindirdik. Bu, toplam 4 milyon liranın üzerinde bir rakam eder. Bunun yanında 1455 ailemize 2 milyon 189 bin lira tutarında gıda desteği sağladık. 63 ailemize yakacak temin ettik. 25 ailemize sağlık yardımında bulunduk. 685 ailemize eşya desteği sunduk. 291 ailemize eğitim desteği, 389 ailemize temizlik malzemesi, 2 ailemize tamir malzemesi, bir ailemize de inşaat malzemesi desteği verdik. Acil ihtiyaçlar ve yetim ödemeleri olmak suretiyle 3 milyon liraya yakın nakit yardımında bulunduk. İhtiyaç sahiplerine 2023 yılında 10 milyon 708 bin 245 lira ayni ve nakdi yardım ulaştırdık."

Bitkin, Filistin'e de yardımda bulunduklarını vurgulayarak, "Un yardımı çalışmamız var. Mısır'dan ve Fas sınır kapısından Filistin'e günlük ortalama 100'e yakın tır geçişi söz konusu. Yine Afrika'nın mağdur coğrafyalarına adak kurban yardım çalışmalarımız söz konusu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    22:53 Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    22:45 Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    22:20 İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

  • Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı
    20:17 Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

    Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
    19:37 Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.

Kastamonu, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği'nden 10 Milyon Lira Yardım - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 23:28:04. #1.12#
SON DAKİKA: Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği'nden 10 Milyon Lira Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement