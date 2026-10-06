Deniz Feneri Derneğinden İsrail'in saldırısında şehit olan gönüllüsüyle ilgili açıklama: - Son Dakika
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Deniz Feneri Derneğinden İsrail'in saldırısında şehit olan gönüllüsüyle ilgili açıklama:

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- "İsrail makamlarının Deniz Feneri Derneğini suçlayıcı iddiaları tümüyle asılsızdır. Yardım gönüllüsü olarak Deniz Feneri aşevinde görev yaparken şehit olan kardeşimizle ilgili iddia tamamen asılsızdır. İsrail'in tek amacı, zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan Gazzelilere yapılan insani yardım çalışmalarını engellemektir"

Deniz Feneri Derneği, İsrail makamlarının derneği suçlayıcı iddialarının ve yardım gönüllüsü olarak aşevinde görev yaparken şehit olan gönüllüsüyle ilgili iddianın asılsız olduğunu, İsrail'in tek amacının zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan Gazzelilere yapılan insani yardım çalışmalarını engellemek olduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, son günlerde bazı İsrail makamları ve medya kuruluşlarında, Gazze'de yürütülen insani yardım faaliyetleri ve derneğin Gazze saha gönüllülerinden, geçen gün İsrail'in füze saldırısı sonucu şehit edilen Saqr Nabil Musa Qaisi hakkında çeşitli iddiaların gündeme getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehit Saqr Nabil Musa Qaisi, Deniz Feneri'nin Gazze'deki faaliyetlerine katkı veren 500'ü aşan gönüllülerinden biridir. Kendisi derneğimiz bünyesinde yönetici, direktör, koordinatör veya karar alıcı bir pozisyonda bulunmamıştır. Deniz Feneri Derneğinin herhangi bir silahlı örgütle, terör örgütüyle veya siyasi-askeri yapılanmayla kurumsal, mali ya da operasyonel bir bağı bulunmamaktadır. Derneğimizin Gazze'deki faaliyetlerinin tek amacı, savaş ve ağır insani kriz şartları altında ihtiyaç sahibi sivillere yardım ulaştırmaktır."

Derneğin 3 yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, çalışmaların tamamında önceliklerinin ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak ve insani yardımın kesintisiz şekilde sürmesini sağlamak olduğu belirtilerek, "Gazze'de yaşanan ağır insani şartlar karşısında, yardım faaliyetlerimizin İsrail tarafından kasıtlı engellenmesine yönelik gayret içerisinde olduğu açıkça ortadadır. Kurumumuz, faaliyetlerini mevzuata ve uluslararası insani yardım ilkelerine riayet ederek sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, derneğin Gazze'deki faaliyetlerinin ve gönüllü görevlerinin insani yardım ilkelerine uygun bir şekilde yürütüldüğü kaydedilerek, "İsrail makamlarının Deniz Feneri Derneğini suçlayıcı iddiaları tümüyle asılsızdır. Yardım gönüllüsü olarak Deniz Feneri aşevinde görev yaparken şehit olan kardeşimizle ilgili iddia tamamen asılsızdır. İsrail'in tek amacı, zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan Gazzelilere yapılan insani yardım çalışmalarını engellemektir." denildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Deniz Feneri Derneğinden İsrail'in saldırısında şehit olan gönüllüsüyle ilgili açıklama: - Son Dakika
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