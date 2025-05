Deniz Gezmiş'in Anısına Yıldönümü

(ANKARA) - Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 53'üncü yılında, "Biz 70'li ve 80'li yıllarda hakikaten çok baskı yedik. Daha iyi olacağız inşallah. Gençlik hareketi de bize bir umut veriyor" dedi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilmelerinin 53. yılında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı. Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Vallahi bu kalabalık... Biz 70'li ve 80'li yıllarda hakikaten çok baskı yedik. Yani babam emekli oldu, annemin okulunu değiştirdi. Ev sahibimiz ihbar etti, annemle, babamı aldılar, Selimiye Kışlası'na götürdüler. Kardeşim Hamdi'yi kaçırmak zorunda kaldık. Ama bugün gördüğünüz gibi şu şey bize gurur veriyor. Çektiklerimizden de artık şey değiliz. Daha iyi olacağız inşallah. Gençlik hareketi de bize bir umut veriyor."

"Karşı tarafta bir şeytan ordusu var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesinde yarın yapılacak olan mitinge katılamayacağını söyleyen Bora Gezmiş, oğlu Tayfun'un katılacağını belirtti. Bora Gezmiş, gençlere akıllarını kullanması gerektiğini belirterek, "Karşı tarafta bir şeytan ordusu var. Akıllarını kullansınlar, yanlış yapmayalım. Hep beraber yanlış yapmayalım, ayrışmayalım. Ümidimi hiçbir zaman bırakmadım. Bakın bir sürü kişi şey yaptı. Gençler inanılmaz bir şeyde ortaya çıktılar. Daha da güzel olacak. Her şey güzel olacak. Berkay söylemişti değil mi? Her şey güzel olacak inşallah. Sizler göreceksiniz. Ben 81 yaşına kadar şey yaptım. Bilmiyorum ben görür müyüm, görmez miyim?" diye konuştu.