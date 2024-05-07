Deniz Gezmiş ve Arkadaşları Anıldı - Son Dakika
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Deniz Gezmiş ve Arkadaşları Anıldı

68 Kuşağı'nın devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilmelerinin 52. yılında Çukurova Belediyesi tarafından törenle anıldı. Belediye Başkanı Emrah Kozay, 'Onların verdiği mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz. Özgürlüklerin ve demokrasinin gerçek anlamda egemen olduğu, tam bağımsız, özgür, demokratik, laik Türkiye'yi hep birlikte kuracağız' dedi.

07.05.2024 16:09  Güncelleme: 16:18
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(ADANA) - 68 Kuşağı'nın devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilmelerinin 52. yılında Çukurova Belediyesi tarafından törenle anıldı. Belediye Başkanı Emrah Kozay,  "Onların verdiği mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz. Özgürlüklerin ve demokrasinin gerçek anlamda egemen olduğu, tam bağımsız, özgür, demokratik, laik Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" dedi.

Çukurova Üç Fidan Parkı'nda Gezmiş, Aslan ve İnan'ın anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Törene Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, Seyhan İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan, Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ile yurttaşlar katıldı.

Üç Fidan Anıtı'na karanfiller bırakan Başkan Kozay, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının herkesin bir arada eşit ve özgür olarak, barış içinde yaşadığı bir Türkiye için mücadele ettiğine vurgu yaptı. Kozay, şöyle konuştu:

"Onlar bu mücadeleyi verirken hiçbir çıkar peşinde koşmadılar. Kişisel menfaat nedir hiç bilmediler. Darağacına çıkarken bile inançlarından, düşüncelerinden hiç ödün vermediler. İdam sehpasındaki son sözleri bile 'Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye' oldu. İşte bu yüzden Denizler ölmedi, yüreklerde yaşıyor. Bugün on binlerce kişinin adında, mücadelesinde, kararlılığında ve cesaretinde yaşıyorlar ve yaşamaya devam edecekler. Emperyalizm bugün kültürel, ekonomik, teknolojik anlamda etkisini oldukça fazla hissettiriyor. Ne acıdır ki, evlatlarımız bu güzel vatan topraklarını terk etmek istiyor. Bunun altında yatan temel neden yine emperyalist güçlerin halkımıza ve ülkemize dayattıklarıdır. Bu nedenle Denizler'in emperyalizme karşı verdiği mücadele bugün çok daha fazla anlam taşıyor. Onların verdiği mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz. Özgürlüklerin ve demokrasinin gerçek anlamda egemen olduğu, tam bağımsız, özgür, demokratik, laik Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Kendilerini Türkiye'nin bağımsızlığına armağan eden, üç fidanı, üç yüreği sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Yaşasın tam bağımsız, demokratik, laik Türkiye!"

Gezmiş'in arkadaşları Bekir Kamuran Harputlu ve Mustafa Lütfü Kıyıcı'nın konuşmasının ardından 'üç fidan' şiirler ve türkülerle anıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Deniz Gezmiş ve Arkadaşları Anıldı - Son Dakika

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