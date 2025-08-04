Deniz Kaplumbağasında Diş Dolgusu Uygulandı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) deniz kaplumbağasının kırılan kabuğunun tedavisinde diş dolgusu kullanıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetlerinin sürdürüldüğü DEKAMER'de operasyon yapılan kaplumbağanın bir süre gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Pamukkale Üniversitesi Anorganik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karakuş, Veteriner Hekim Emre Odabaşı ve görevli personel, tedavisi süren kaplumbağanın günlük bakımlarını gerçekleştirdikten sonra yüzme tankında rutin hareketlerini izledi.

Karakuş, AA muhabirine, operasyondaki malzemelerin diş dolgusu ya da kemik çimentosu olarak kullanıldığını söyledi.

Malzemenin ilk kez deniz kaplumbağalarının kesik ya da kırık olan kabuğunun tedavisinde kullanıldığını vurgulayan Karakuş, "Hedefimiz bu kaplumbağaların tedavisini takip ettikten sonra bilim dünyasıyla bu bilgileri paylaşıp bütün kaplumbağaların tedavisine katkı sunmak." dedi.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska ise Türkiye'de deniz kaplumbağaları denilince DEKAMER'in kaplumbağaların hastanesi olarak herkes tarafından bilinir hale geldiğini dile getirdi.

Deniz kaplumbağalarının daha iyi korunması için diğer branşlardan bilim insanlarıyla çalışma yaptıklarını anlatan Kaska, "2008'de kurulan DEKAMER'e şu ana kadar 610 yaralı kaplumbağa getirildi. Bunların 370'i denize gönderildi. Yani yarıdan fazlası iyileşerek denize döndü." dedi.

Kaplumbağaların kabuklarının yılda ancak 1 santimetre kadar büyüdüğünü belirten Kaska, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla o yaranın kapanma sürecini biz ne kadar hızlandırabilirsek kaplumbağanın da doğal ortamına, denize gönderilmesi de o kadar hızlı bir süreç olacak. Bugünkü yapmış olduğumuz çalışma hem Türkiye'de hem de dünyada bir ilk olması sebebiyle önemli"