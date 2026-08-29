Deniz Kuvvetleri, 30 Ağustos\'ta İstanbul\'da Gemi Geçişi ve Liman Ziyareti Yapacak

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi ile İstanbul'da boğaz geçişi ve 30 gemi ile 30 liman ziyareti yapılacağını bildirdi.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kutlu Olsun! 30 Ağustos 2026 tarihinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek. Ayrıca 30 gemi ile 30 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz 10.00-17.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açılacak. Bu büyük gurura ortak olmak üzere tüm halkımızı gemilerimize bekliyoruz."