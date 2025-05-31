Deniz Kuvvetleri Komutanı Polonya\'da

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi davetli olarak gittiği Polonya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Jaroslaw Ziemianski'nin resmi davetlisi olarak 28-30 Mayıs tarihlerinde Polonya'yı ziyaret etti.

Oramiral Tatlıoğlu, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında Tümamiral Ziemianski tarafından resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından PGZ Tersanesi, Gdansk Deniz Üssü, ORP MEWA mayın avlama gemisi, Polonya Deniz Harp Okulu ve Polonya Sualtı Harekat Komutanlığına ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaret süresince yapılan ikili görüşmelerde, Polonya Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan İHA'ların gemilerde kullanımı, müşterek gemi inşa projeleri, mayın harbi alanında bilgi paylaşımı ve Polonya denizaltı personelinin eğitimi gibi konular ele alındı ve işbirliği alanları belirlendi.