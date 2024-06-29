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Deniz manzaralı mağarasında keyif çatıyor

Mağaranın bulunduğu dağa Türk bayrağı astı

KIRKLARELİ - Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde bir vatandaşın, denize karşı kaldığı mağara ve keyifli anları sosyal medyada paylaşması görenleri hayrete düşürüyor. Ahmet Kurt isimli vatandaşın paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy Beldesinde Ahmet Kurt, denize karşı bakan ve doğal yollarla oluşmuş bir mağaraya yerleşti. Belde içerisinde bulunan ikametinden bu mağaraya gelen ve mağaranın bulunduğu dağa Türk bayrağı asan Ahmet Kurt, "Kafamı dinlemek için buraya geliyorum" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında mağaraya giderek yemeğini yiyen ve burada vakit geçiren Ahmet Kurt'un sosyal medya paylaşımları kısa sürede birçok beğeni, paylaşım ve yorum aldı.