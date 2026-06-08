Denizcilik Fakültesi Temel Atma Töreni

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Artık Terörsüz Türkiye'deyiz, Türkiye Yüzyılı'ndayız. Bu yüzyılda ülkemizi dünyada başa güreşen ülkeler arasına hep birlikte çıkaracağız inşallah. Bunun ayak seslerini daha şimdiden duyuyoruz." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde PascoGas Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Kayıkçı tarafından yaptırılacak Denizcilik Fakültesi binasının temel atma töreni düzenlendi.

Törene katılan Yıldırım, hayatlarının önemli bir kısmını denizcilik sektöründe geçirdiklerini, denizciliğin gelişmesine ve denizcilerin yetişmesine yönelik faaliyetlerin içinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Denizciliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi bazıları, 'Anadolu'nun ortasında, denizi olmayan bir şehirde Denizcilik Fakültesi olur mu?' diye düşünebilir. Onlar ancak Van'ı bilmeyenlerdir, Van denizini görmeyenlerdir çünkü burası Vanlıların nezdinde hiçbir zaman bir göl olmadı. Van Gölü'ne göl demek, Vanlılara bir anlamda haksızlıktır çünkü Van Gölü'nün yüzölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekaredir. Bu, bir ilin hatta bazı ülkelerin yüzölçümü kadardır. Onun için burası Van Gölü değil, Van denizidir. Bu böyle bilinmelidir. Denizi olan Van'ımıza da denizcilik fakültesi çok yakışır."

Bin yıldır bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde yaşadıklarını vurgulayan Yıldırım, "Başımızı kaldırıp baktığımız gökyüzü gök vatanımızdır. Van-Tatvan arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan 136 metre boyundaki en büyük feribotlardan 'İdris-i Bitlisi' ve 'Sultan Alparslan' feribotlarını inşa ettik, Vanlıların hizmetine sunduk. Bunu nerede yaptık? İstanbul'da, Karadeniz'de yapmadık. Van denizinin kıyısında Tatvan'da yaptık." dedi.

Neye ihtiyaç varsa geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yapılmaya devam edeceğini söyleyen Yıldırım, "Artık Terörsüz Türkiye'deyiz, Türkiye Yüzyılı'ndayız. Bu yüzyılda ülkemizi dünyada başa güreşen ülkeler arasına hep birlikte çıkaracağız inşallah. Bunun ayak seslerini daha şimdiden duyuyoruz. Ben aslında bu üniversitenin de bir mensubu sayılırım. Bana fahri doktora unvanı verdi. Dolayısıyla bu üniversiteye karşı da sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ne lazımsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türk bayrağı kara listeden beyaz listeye geçti"

"Fakülte tamamlandığında burada geleceğin Barbarosları, Piri Reisleri, armatörleri ve denizcileri yetişecek." diyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz denizci bir ülke olarak denizcilikten hak ettiğimiz payı henüz tam olarak almadık. Son 20 yılda gemi ve yat inşasında, denizcilik eğitiminde önemli bir gelişme sağlandı. 2000 yılından önce denizcilikle ilgili 5 okul vardı, şimdi bu sayı 60'a çıktı. Fakülte sayısı da onlarca. Bunlara ihtiyaç var mı? Elbette var. Gemi adamı ihtiyacımız halen devam ediyor. Denizcilik meşakkatli bir iştir, denizde herkes başarılı olamaz. Denizciliği denizcilikle tanıştıran da bizim dönemimizdir. Ardından Türkiye'nin tüm limanlarını ve denizcilik kurumlarını ehline, denizcilere emanet ettik. Limanlarımız ve gemilerimiz yabancı limanlarda tutulmaktan kurtuldu. Türk bayrağı kara listeden beyaz listeye geçti. Bugün Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün en önemli üyelerinden biri haline geldik ve art arda konsey üyeliğine seçiliyoruz."

"En öncelikli olan eğitimdir"

Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ise Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu ve denizciliğin birçok alanının bulunduğunu söyledi.

Yolcu, araç ve yük taşımacılığı, tersaneler, gemi ve yat inşası, gemi söküm, yan sanayi, turizm, balıkçılık, deniz çevresi ve denizcilik eğitiminin bunlardan bazıları olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu alanlarda ülkeye katkı sunmak için öncelikli olarak yapılması gereken en önemli şey eğitimdir. "Tersane mi yapmak gerekir? Gemi mi işletmek gerekir? Marina mı kurmak gerekir? Bunların hepsi önemlidir, ancak en öncelikli olan eğitimdir. Eğitime destek varsa her şey gelişir, eğitimde aksama varsa her alanda aksama olur. Bu nedenle eğitime destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İlimizi her alanda geliştirmeye önem veriyoruz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da Van'da güzel işlerin yapıldığını, eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, ulaşımdan iletişime, altyapıdan üretime kadar hayatın her alanında çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.

Bunlardan birinin de bugün temelini attıkları Denizcilik Fakültesi olduğunu ifade eden Balcı, "Bu yatırım şehrimizin ve ülkemizin gelişimi açısından gençlerimiz için son derece anlamlı ve kıymetlidir. Van'ımızda yaklaşık 150 milyar liralık yatırım yapılmaktadır. Sağlık ve eğitim alanında çok önemli yatırımlar devam etmektedir. İlimizi her alanda geliştirmeye önem veriyoruz." dedi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, temelini attıkları Denizcilik Fakültesi binasının üniversite açısından tarihi bir yatırım olduğunu bildirerek, "Üniversitemiz tarihinde ilk kez bir fakülte binası hayırsever desteğiyle inşa ediliyor. Tamamlandığında öğrencilerimiz eğitimlerini kendi kampüslerinde, uluslararası standartlara uygun altyapıyla sürdürebilecek." şeklinde konuştu.

Denizcilik Fakültesi binasının yapımını üstlenen PascoGas Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Kayıkçı da fakülte binasının Van'a ve gençlere hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ile Kayhan Türkmenoğlu ve KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Cemalettin Şevli'nin de birer konuşma yaptığı tören, binanın temeline ilk harcın dökülmesiyle sona erdi.

Törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.