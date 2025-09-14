Denizde Boğulma İhbarı - Son Dakika
Denizde Boğulma İhbarı

14.09.2025 02:09
Mersin'in Erdemli ilçesinde, gece denize giren Erol Türkdoğan boğuldu, cesedi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kızkalesi yakınlarındaki sahilde meydana geldi. Denize açılan üç arkadaştan Erol Türkdoğan'ın bir süre sonra kıyıya dönmemesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunan Türkdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkdoğan'ın cesedi, incelemeler için Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Erdemli, Mersin

