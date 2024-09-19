Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler, hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'dan denize girmek için Cebeci Halk Plajı'na gelen 23 yaşındaki Gökdeniz ve 15 yaşındaki Mücahit Açıkdeniz suda çırpındığını gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi.
Ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla sudan çıkarılan ve ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › İki kardeş denizde kaybolmuştu! Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler - Son Dakika
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