İki kardeş denizde kaybolmuştu! Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler - Son Dakika
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İki kardeş denizde kaybolmuştu! Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, biri 15 diğeri 23 olan iki kardeş denizde kayboldu. Arkadaşlarının yardım istemesiyle olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından kardeşleri sudan çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

19.09.2024 20:50
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler, hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'dan denize girmek için Cebeci Halk Plajı'na gelen 23 yaşındaki Gökdeniz ve 15 yaşındaki Mücahit Açıkdeniz suda çırpındığını gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi.

İki kardeş denizde kaybolmuştu! Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler
YAKLAŞIK BİR SAATTE SUDAN ÇIKARILDILAR

Ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla sudan çıkarılan ve ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki kardeş denizde kaybolmuştu! Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İki kardeş denizde kaybolmuştu! Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    yazık olmuş her yaz bunları yaşıyoruz allah rahmet eylesin 21 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Eylul 15 e jadar cankurtaran gorevde olacak sonrada 6asak olacak.en onemli konuda sahillerde.sigara yasak olacak cezası buyuk olacak.denetlenecek sikayetler hemen sonuclanacak.isteyen uygular.nezih temiz ulkede yasar.istemeyen aynen devam 6 8 Yanıtla
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