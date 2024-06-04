Denizde turuncu renk istilası böyle görüntülendi - Son Dakika
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Denizde turuncu renk istilası böyle görüntülendi

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara boyandı. Turuncu renge bürünen kıyılar dron ile görüntülendi. Her yıl bu mevsimde plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara bürünen Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları yine aynı renge bürünmeye devam ediyor. Turuncu renk gün içerisinde denizde yer değiştirerek kıyılarda yayılmaya devam ediyor. Turuncu tonların yanı sıra kıyılarda beyaz denizanalarının da çoğaldığı gözlendi. Yamaç paraşütü pilotu Gökhan Baran, bu durumun her sene olduğunu ve denizin temiz olduğunu belirtti.

04.06.2024 13:59
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Denizde turuncu renk istilası böyle görüntülendi

Denizde hızla yayılan turuncu renk dronla görüntülendi

Herkes müsilaj sanıyor fakat onlar plankton

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara boyandı. Turuncu renge bürünen kıyılar dron ile görüntülendi.

Her yıl bu mevsimde plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara bürünen Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları yine aynı renge bürünmeye devam ediyor. Hava sıcaklığına bağlı olarak yayılan turuncu renk gün içerisinde denizde yer değiştirerek kıyılarda yayılmaya devam ediyor. Kimi vatandaşlar mevsimsel bir durum olduğunun farkındayken, denizdeki bu turuncu rengi ilk kez gören kimi vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Turuncu tonların yanı sıra kıyılarda beyaz denizanalarının da çoğaldığı gözlendi. Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi'ndeki kıyılarda denizin mavisini kaplayan turuncu havadan görüntülendi.

Bu durumla her yıl karşılaştıklarını ifade eden yamaç paraşütü pilotu Gökhan Baran, "Genellikle Uçmakdere'de faaliyet gösteriyoruz. Bu sene de her yıl olduğu gibi denizde planktonlar var. Gördüğünüz gibi çok kötü bir görüntü. Fakat bu her sene olan bir şey. Hiçbir zararı yok. Müsilaj değil, teknelerin sintinelerindeki pislik değil. Halkımız, bölgemize güven içerisinde gelebilir. Denizimiz kayalık olmasına rağmen, çok çok temiz ve herkesi buraya bekleriz" dedi.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde turuncu renk istilası böyle görüntülendi - Son Dakika

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