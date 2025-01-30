Denizden Kopamayan Balıkçı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizden Kopamayan Balıkçı

81 yaşındaki Ali Hiçsolmaz, balıkçılığı bıraksa da denizden ve limandan ayrılamıyor.

30.01.2025 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

70 yılını denizde geçirdi limandan kopamıyor

Tekneyi bıraktı, denizi bırakamadı! 81 yaşındaki balıkçı hala limanda

Denizden kopamayan adam: "70 senenin verdiği bir şey var"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 81 yaşındaki Ali Hiçsolmaz, çocuk yaşta başladığı balıkçılığı bıraksa da denizden ve limandan ayrılamıyor. Ömrünü denize adayan Hiçsolmaz, bugün hala limana gelip balıkçı ağlarını tamir ederek mesleğini yaşatıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında her gün ağ tamir eden 81 yaşındaki Ali Hiçsolmaz, çocuk yaşta başladığı balıkçılığı bırakmasına rağmen denizden kopamıyor. 2019 yılında geçirdiği kaza nedeniyle teknelere binmeyi bıraksa da limandan ayrılamayan Hiçsolmaz, denizle kurduğu güçlü bağı sürdürüyor.

"Annem vefat edince balıkçı kahvesine gitmeye başladık"

81 yaşındaki balıkçı Ali Hiçsolmaz yaptığı açıklamada, "1949 senesinde rahmetli annem vefat etmiş. Annem vefat edince 2 kardeş kaldık. Babama evlenmeyi teklif etmişler ama babam, 'Ben çocuklarımı üvey anneye bırakmam, onlar benim yadigarım. Çocuklarıma hem analık da yapacağım hem babalık' demiş. Nur içinde yatsın, bizi bu yaşlara kadar getirdi. Annem vefat edince mecburen babamızın yanına geliyorduk. Evde soba yanacak ama yakacak kimse yok, 5-6 yaşındaki çocuk soba yakabilir mi? O zaman balıkçılar kahvesine geliyorduk. Balıkçı ağabeylerimiz bir tek bizi kahveye alıyordu. O zaman 18 yaşının altındaki çocuklar kahveye giremiyordu. Biz kahvede beklerdik, her gün babamın gelmesini beklerdik. Daha sonra babamla denize gitmeye başladık" dedi.

"Kolu kırılınca balıkçılığı bıraktı ama limandan kopamadı"

Hiçsolmaz açıklamasının devamında, "1950 senesinden 2019'a kadar balıkçılık yaptık. 2019'da bir kaza geçirdim, kolum kırıldı. Baktım refleks yok, o yüzden 2019 yılında balıkçılığı bıraktım. 2019 yılından beridir daha tekneye bile binmedim. Ama her gün limana gelip her türlü ağı yaparım. Hem balıkçı arkadaşlara yardımcı oluyorum hem de harçlığımız çıkıyor. Kahve köşelerinde oturmaktansa buraya gelip hava alıyorum. 70 senenin verdiği bir şey var. Burayla bir bağım var, kopamıyorum" diye konuştu.

"Her şeyin bir kararı vardır, hududu vardır"

Hiçsolmaz, balıkçılığın teknolojiyle değiştiğine de dikkat çekerek, " Köroğlu'nun bir deyimi var, 'Delikli Demir çıktı mertlik bozuldu' diye. Denizlere de bu saç tekneler girdi, radarlar girdi, balıkçılık teknolojiye döndü. Teknolojiye dönünce de ne var ne yok hepsini tutuyorlar. Yani bilinçsiz avcılık yapılıyor. Teknolojiyi kullanmayacak mısın? Tabii ki kullanacaksın. Ama her şeyin bir kararı vardır, hududu vardır" şeklinde konuştu.

"Denize gidenlerin yarısı telef olurdu"

Denizcilik tecrübelerini de paylaşan Hiçsolmaz, "Bizim zamanımızdaki havalar esmiş olsa var ya, şimdi şu denize gidenlerin yarısı telef olurdu. Biz de atalarımızdan gördük mesela. Şimşek çaktığı zaman, gök gürlediği zaman nereden ne gelecek onlardan öğrendik. Ne havalara tutulduk ama atalarımızdan öğrendiklerimizle, onlardan edindiğim tecrübelerle o havaları atlattık. Yani teknolojiye çok güvenilmez, teknoloji çok oynak olur. Eskiden havaların hareketine göre, bulutların hareketine göre hareket ederdik. Zaten hava sana önceden bildiriyor, 'kaç' diyor, 'bir yerlere sığın' diyor. Denizde en büyük fırtına sistir. Çünkü hiçbir yeri göremezsin. Pusulan, radarın yoksa karayı göremezsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Balıkçılık, Denizcilik, Tekirdağ, Güncel, Yaşam, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizden Kopamayan Balıkçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 03:51:50. #1.13#
SON DAKİKA: Denizden Kopamayan Balıkçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.