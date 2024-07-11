Denize kıyısı olmayan Sivas'ta Anadolu'nun en büyük adası satıldı - Son Dakika
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Denize kıyısı olmayan Sivas'ta Anadolu'nun en büyük adası satıldı

Zenginler ada satın alıp üzerinde tatil köyü kurarken, Bozkırda ada satın alan Şanlıurfalı genç üretici adaya 10 bin kayısı ağacı dikti. Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda bulunan bin dönümlük ada yaklaşık 4 yıl önce satışa çıkarılmıştı. Uzun bir süre satılmayı bekleyen ada, Şanlıurfa'da yaşayan genç üretici Ferzan Durmaz tarafından fark edildi. Ada sahibi ile iletişime geçen Durmaz, ada üzerindeki 684 dönümlük tapulu alanı satın alarak denize kıyısı olmayan Sivas'ta ada sahibi oldu. Zenginler satın aldıkları adalarda tatil köyleri kurarken genç çiftçi adaya, 10 bin adet kayısı fidanı dikti ve ayçiçeği ekti. Anadolu'daki en büyük adanın sahibi olan Ferzan Durmaz, çevre köy sakinlerinin de desteğini alarak tarımsal üretimin yanı sıra adada hayvansal üretim de yapmayı amaçlıyor.

11.07.2024 14:02
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Denize kıyısı olmayan Sivas'ta Anadolu'nun en büyük adası satıldı

-Zenginler ada satın alıp üzerinde tatil köyü kurarken, Bozkırda ada satın alan Şanlıurfalı genç üretici adaya 10 bin kayısı ağacı dikti

SİVAS - Zenginler ada satın alıp üzerinde tatil köyü kurarken, Bozkırda ada satın alan Şanlıurfalı genç üretici adaya 10 bin kayısı ağacı dikti.

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda bulunan bin dönümlük ada yaklaşık 4 yıl önce satışa çıkarılmıştı. Uzun bir süre satılmayı bekleyen ada, Şanlıurfa'da yaşayan genç üretici Ferzan Durmaz tarafından fark edildi. Sivas'ın çeşitli ilçelerinde de tarımsal faaliyetler yürüten Durmaz, televizyon haberlerinde gördüğü satılık adayı almaya karar verdi. Ada sahibi ile iletişime geçen Durmaz, ada üzerindeki 684 dönümlük tapulu alanı satın alarak denize kıyısı olmayan Sivas'ta ada sahibi oldu.

Zenginler satın aldıkları adalarda tatil köyleri kurarken genç çiftçi adaya, 10 bin adet kayısı fidanı dikti ve ayçiçeği ekti. Anadolu'daki en büyük adanın sahibi olan Ferzan Durmaz, çevre köy sakinlerinin de desteğini alarak tarımsal üretimin yanı sıra adada hayvansal üretim de yapmayı amaçlıyor.

Tarımsal maksatlı ada satın aldı

Adanın satışa sunulduğunu haberlerde gördüğünü ifade eden Ferzan Durmaz, "Biz televizyondan gördük. Bir yıl bir buçuk yıl önce satış haberi yapılmıştı. Televizyonda denk geldik. Tarım arazisi diye geçiyor. Değerlendirdik, ayçiçeği ve kayısı ağaçları ektik. O şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Biz tarım amaçlı aldık. Bu şekilde de değerlendirdik. Çiftçilik de azalıyor, tarıma kazandıralım dedik biz burayı. Bu şekilde düşündük. Denizi olmayan Sivas'ta ada sahibi olmak bizi mutlu etti açıkçası. Tarımsal faaliyetlere devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu'nun en büyük adası

Ada sahibi Ferzan Durmaz ile çalışmalar yürüten Hüseyin Keleş ise, "Ada yaklaşık bin dönümden oluşuyor. Şu an ekilebilir arazi olarak yedi yüz küsur bir arazisi var. Ay çekirdeği ektik ve kayısı ağaç ektik. Fidan şu an evet gördüğünüz gibi. Urfa'dan abim Ferzan onlarla beraber onlar aldı burayı. Biz de Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. İlk hasadı bu sene çıkaracağız. Burası Anadolu'nun en büyük adası" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Kılıçkaya, Suşehri, Tatil, Sivas, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denize kıyısı olmayan Sivas'ta Anadolu'nun en büyük adası satıldı - Son Dakika

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