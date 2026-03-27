Denizhan-76, TCG Akdeniz'e Konuşlandırıldı

27.03.2026 11:53
TCG Akdeniz için üretilen Denizhan-76, başarılı testlerin ardından 'Mavi Vatan' savunmasında görev alacak.

MİLGEM Projesi kapsamında 9'uncu gemi ve İstif sınıfının 5'inci fırkateyni olan TCG Akdeniz için Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen milli deniz topu Denizhan-76, atışlı testlerini ve fabrika kabul testlerini başarıyla tamamladı.

MKE'den yapılan açıklamaya göre; Denizhan-76, 2026 yılı Şubat ayında denize indirilen TCG Akdeniz'e konuşlandırılarak 'Mavi Vatan' savunmasında baş top olarak görev yapacak. TCG Akdeniz için üretilen bu sistemle birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bugüne kadar teslim edilen milli deniz topu sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

DAKİKADA 80 ATIM

Deniz topu konusunda Türkiye'ye yönelik uygulanan örtülü ambargolara karşı 2020 yılında harekete geçen MKE, dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği 76 milimetre milli deniz topunu geliştirerek, 12 ay gibi rekor bir sürede üretimini tamamladı. Yakın ve orta menzilli hedeflere karşı etkili ateş gücü sunan Denizhan-76, hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini başarıyla icra edebiliyor. Dakikada 80 atım yapabilen yüksek atış hızına sahip sistem, yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkanı sunuyor. Düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çeken Denizhan-76, 'Mavi Vatan'da sadece Türk Deniz Kuvvetleri'nin değil; dost ve müttefik ülkelere gerçekleştirilen ihracatla da Türkiye'nin milli savunma sanayisinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Altında Türk mühendislerin imzası bulunan Denizhan-76, geçen yıl Endonezya ile hem Avrupa hem de NATO ülkesi olan Romanya ihraç edildi.

SONRAKİ HEDEF, 127 MİLİMETRE DENİZ TOPU

Denizhan 76 milimetre milli deniz topunda edindiği tecrübe ile hedefini bir adım öteye taşıyan MKE mühendisleri, 127 milimetre milli deniz topunu yerli ve milli imkanlarla üretmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 127 milimetre deniz topunun ilk adımı olan silah sisteminin namlusu MKE tarafından milli olarak üretilerek 2025 yılı Kasım ayında, TCG Fatih fırkateyninde konuşlu silah sistemine entegre edilerek kabul test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

