Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 20-25 Eylül'de 100 geminin katılımıyla icra edilecek

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 20-25 Eylül'de 100 geminin katılımıyla icra edilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 20-25 Eylül'de Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yapılacağını duyurdu. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel görev alacak.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi ile 20-25 Eylül'de Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edileceğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla 20-25 Eylül tarihlerinde Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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