Denizlerde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (İnebolu-Sinop) rüzgar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Fırtına öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de ise rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.