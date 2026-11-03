Denizli Acıpayam'da kayıp 55 yaşındaki kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Denizli Acıpayam'da kayıp 55 yaşındaki kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki kadından dün haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Ormanlık alanda hareketsiz bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi ve cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kayıp olarak aranan 55 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Dün, Sandalcık Mahallesi'nde yaşayan Güldane Acar'dan (55) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine arama kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ormanlık alanda yapılan çalışmalar sonucu Acar, yerde hareketsiz şekilde bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Acar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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