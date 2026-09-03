Denizli Buldan'da incir bahçesindeki tartışmada tüfekle vurulan M.Ö. ağır yaralandı - Son Dakika
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Denizli Buldan'da incir bahçesindeki tartışmada tüfekle vurulan M.Ö. ağır yaralandı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde, aralarında husumet bulunan M.Ö. ile M.Y. arasında incir bahçesinde çıkan tartışmada M.Y., tüfekle ateş ederek M.Ö.'yü ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan M.Y., polis ekiplerince yakalanırken, hastaneye kaldırılan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan tartışmada M.Y. tüfekle ateş ederek M.Ö.'yü ağır yaraladı.

Çağış mevkisindeki incir bahçesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen M.Ö. ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y'nin tüfekle ateş etmesi sonucu M.Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeden kaçan M.Y. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli Buldan'da incir bahçesindeki tartışmada tüfekle vurulan M.Ö. ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Buldan'da incir bahçesindeki tartışmada tüfekle vurulan M.Ö. ağır yaralandı - Son Dakika
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