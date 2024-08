Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Güçleniyor

Güncel

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, yangın, trafik kazaları ve doğal afetlere profesyonel ekiplerle müdahale edebilmek için itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 3'ü kadın 24 itfaiyeci adayı eğitim sonrası belediyenin yeni ateş savaşçıları olarak görev yapacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "24 yeni arkadaşımızın arasında ilk kez 3 kadın personelimizin olması ayrıca mutluluk ve gurur verici" dedi.

Denizli merkez ve 19 ilçesindeki 42 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için 24 saat nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı yangın, trafik kazaları ve doğal afetlere profesyonel ekiplerle anında müdahale edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 3'ü kadın, 24 itfaiyeci adayı eğitim süreci sonunda görevlerine başlayacak. Eğitimlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı kadrosunda görev almak isteyen 3 kadın itfaiye personeli de ilk kez zorlu görevler için meslektaşlarıyla birlikte omuz omuza görev yapacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde uzman eğitmenlerin koordinasyonunda başlayan eğitimlerde hem teorik hem pratik uygulamalarla birlikte spor, dayanıklılık ve performans testleri ile ani gelişen olaylara en hızlı ve başarılı bir şekilde müdahalede bulunma yöntemleri ve itfaiye eğitim simülasyonu uygulanıyor. Parkur eğitimlerinde ise itfaiye adayı personele dar alan geçişi, denge yürüyüşü, el koordinasyonu, engelli geçiş, yangın arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale, toplumsal travma teknikleri ve yönetimi, itfaiye ekipman kullanımı, solunum seti takma, yüksek açı yangınlara müdahale teknikleri ile takım çalışması eğitim ve testleri gerçekleştiriliyor.

'ATATÜRK'ÜN KIZLARI HER YERDE HER İŞİ YAPABİLİR'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli halkına en iyi hizmeti sunabilmek için göreve geldikleri ilk günden bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını söyledi. Büyükşehir İtfaiye'nin artan ihtiyaçlarla birlikte Denizli halkına en iyi hizmeti verecek ve taze kan olacak yeni personeller ile 7 gün 24 saat hizmet vereceklerini belirten Çavuşoğlu, "İtfaiyecilik çok zor ve kutsal bir meslek. İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmek adına verdiğimiz eğitimlerle çok nitelikli, güvenilir, önce can, sonra mal güvenliğini sağlayacağına emin olacağımız çalışma arkadaşlarımızı yetiştiriyor, nitelikli eğitim ile donatıyoruz. 24 yeni arkadaşımızın arasında ilk kez 3 kadın personelimizin olması ayrıca mutluluk ve gurur verici bir durum. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kadınların her alanda, her işi yapabileceğine imkan sağlamaya devam ediyoruz. Daha öncesinde şehir içi ulaşımda kadın şoför arkadaşımızı istihdam etmiştik. 3 yeni kadın itfaiye personeli arkadaşımız ile Denizli halkına hizmet vereceğiz. Kadınların en zorlu meslekleri yapabileceğini biliyor ve güveniyoruz, kendilerine yürekten başarılar diliyorum. Atatürk'ün kızları her yerde, her işi yapabileceğini göstermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.