Denizli Çivril\'de yasak kaya kartalı besleyene 205 bin 29 lira idari ceza verildi

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde evindeki kümeste yasak olan kaya kartalı beslediği belirlenen kişiye 205 bin 29 lira idari para cezası kesildi. Kaya kartalı ise ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerinin yaban hayatının korunmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, ilçede bir kişinin evinin bahçesindeki kümeste yasak olan kaya kartalı beslediği tespit edildi. Ekipler, söz konusu kişinin evine giderek kaya kartalını koruma altına aldı. Yasak olan kaya kartalını besleyen kişiye ise 205 bin 29 lira para cezası kesildi. Koruma altına alınan kaya kartalı veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.