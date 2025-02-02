Denizli\'de 7 Katlı Binada Yangın Çıktı

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1) DENİZLİ'DE 7 KATLI BİNADA YANGIN

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 7 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipler yangın söndürmeye çalışırken, binada mahsur kalanlar da merdivenli araçla kurtarılıyor.

Pamukkale'nin Asmalı Evler Mahallesinde bulunan 7 katlı rezidans binada, bugün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Ayrıca binada mahsur kalanlar için, itfaiye merdivenlik aracıyla kurtarma çalışması yaptı. Yangını söndürme çalışması sürerken, alevlerden ziyade dumanların olduğu görüldü. Polis ise, yangınla ilgili soruşturma başlattı.