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Denizli'de alkollü cip sürücüsü motosiklete çarptı: 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de alkollü cip sürücüsü motosiklete çarptı: 2 genç hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, köprülü kavşakta cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Fethi Berk (23) 10 metreden alt yola düştü, arkasındaki Busenur Bostancı (18) asfalta savruldu. Kazada 2 genç de yaşamını yitirirken, cip sürücüsünün 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi.

Denizli\'de alkollü cip sürücüsü motosiklete çarptı: 2 genç hayatını kaybetti
30.12.2023 - 04:08,
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, köprülü kavşakta cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Fethi Berk (23) 10 metreden alt yola düştü, arkasındaki Busenur Bostancı (18) asfalta savruldu. Kazada 2 genç de yaşamını yitirirken, cip sürücüsünün 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kirişhane Mahallesi, Üçgen Köprülü Kavşağında meydana geldi. İzmir karayolu istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Gündem (40) yönetimindeki 48 AOL 432 plakalı cip, önünde ilerleyen Fethi Berk'in kullandığı 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Fethi Berk yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düşerken, arkasında yolcu olarak bulunan Busenur Bostancı ise asfalta savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Busenur Bostancı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, alt yola düşen Fethi Berk ise ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CİP SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü Hüseyin Gündem'in yapılan kontrolde 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi. Bostancı ile Berk'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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