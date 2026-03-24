Denizli'de Bıçaklama İddiasıyla Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde bıçaklandığı iddiasıyla 3 gün önce hastaneye başvuran kişi hayatını kaybetti.
Reyhan Şer (60), 21 Mart'ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesine başvurarak bacağından bıçaklandığını ve darbedildiğini belirtti.
Tedavisine başlanan Şer bugün yaşamını yitirdi.
Soruşturma başlatan jandarma ekipleri Şer'in bıçaklanmasıyla ilgili H.T'yi (35) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İkili arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetin bulunduğu belirtildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?