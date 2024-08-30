Denizli'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, Mehmet Şaybak hayatını kaybetti. İsabey Mahallesi'nde yaşanan tartışmada, Şaybak kardeşler ile komşuları arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Mehmet ve Hasan Şaybak hastaneye kaldırıldı. Ancak Mehmet Şaybak kurtarılamadı. Olayın sebebinin Şaybak kardeşlerin satın aldığı arsa nedeniyle çıkan husumet olduğu belirtildi.

30.08.2024 15:16
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Denizli'nin Çal ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.

İsabey Mahallesi'nde büfe işleten Mehmet Şaybak (37) ve kardeşi Hasan Şaybak (32) ile komşuları Hasan G. (63) ve oğlu Mustafa G. (42) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Mehmet ve Hasan Şaybak, Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Şaybak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hasan Şaybak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hasan G. ile oğlu Mustafa G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şaybak kardeşlerin bir süre önce evlerinin yanında bulunan arsayı satın aldığı, aynı arsayı almak isteyen Hasan G. ile aralarında husumet oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA

denizli, 3-sayfa, Çal, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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