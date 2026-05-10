Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Mirza Tomaşoğlu (25) dün akşam Çakmak Mahallesi'ndeki Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi.
Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tomaşoğlu, bugün yaşamını yitirdi.???????
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?