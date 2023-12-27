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Denizli'de çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki kız bebek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 3 yaşındaki ağabeyi ile annesi hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Denizli\'de çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
27.12.2023 - 18:25,
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki kız bebek yaşamını yitirdi, ağır yaralanan 3 yaşındaki ağabeyi ile annesi hastaneye kaldırıldı.

Kınıklı Mahallesi 6001 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evdeki anne Sinem (21), 3 yaşındaki oğlu Serhat Can ile 1 yaşındaki Masal Yıldırım için kurtarma çalışması başlattı.

Masal Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı kurtarılan ve vücutlarında 3. derece yanık oluştuğu belirtilen anne ile çocuğu 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yatak odasındaki elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Denizli'de çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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