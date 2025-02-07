Denizli'de Denetimli Serbestlik Protokolü İmzalandı

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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, imza törenine Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Balık ve Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler katıldı.

İş birliğinin denetim tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, suç işleme riskini azaltmak ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacını taşıdığı belirtildi.

PAÜ'nün akademik bilgi ve tecrübesinin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere entegre edilmesi planlanan protokol ile eğitim, iyileştirme, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda ortak çalışmalar yapılması, denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Başsavcısı Ataman, protokolün toplumsal iyileşme adına önemli bir adım olduğunu belirterek, "Denetimli serbestlik, yükümlülerin yeniden topluma kazandırılması adına bir köprü görevi görüyor. PAÜ'nün desteğiyle bu süreci daha etkin ve bilimsel yöntemlerle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

PAÜ Rektörü Kutluhan ise akademik camianın denetimli serbestlik alanındaki çalışmalara katkıda bulunmasının toplum yararı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.