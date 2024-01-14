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Denizli'de Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Denizli'de Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza riski yüksek kavşak ve noktalarda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmama, cep telefonu ile konuşma, hatalı sollama, kavşaklara kontrolsüz girme, hatalı şerit değiştirme ve kırmızı ışık ihlalleri yapan sürücülere dron ile ceza uygulandı.

Denizli\'de Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı
14.01.2024 - 14:00,
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Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaza riski yüksek kavşak ve noktalarda dron destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, kaza riski yüksek görülen kavşaklarda emniyet kemeri takmama, cep telefonu ile konuşma, hatalı sollama, kavşaklara kontrolsüz girme, hatalı şerit değiştirme ve kırmızı ışık ihlalleri yapan araç ve sürücülere yönelik havadan eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Dron ile kural ihlalleri tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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