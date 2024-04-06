Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İlçede yaşayan T.Ö'nün 850 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "bilişim yoluyla dolandırıcılık" soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma yürüttü.
Kurdukları sahte internet sitesi üzerinden şirketlerin halka arzlarından yüksek gelir vadederek dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 6 şüpheli, Rize ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.Y. (20), M.C.Ö. (30), S.Y. (32), O.Ç. (19) ve H.A. (26) "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde çıkan yangında bir ev, ahır, samanlık ve atölye kullanılamaz hale geldi. Yangın, Satı Mehmet Gürtekin'e ait ahşap evde bilinmeyen sebeple çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evin yanı sıra atölye, ahır ve garaja sıçradı. Komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Yangında ev, ahır, garaj ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Şahinkaya köyünde çıkan yangında evlerini kaybeden Yılmaz ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve destek sözü verdi.
Aksaray'da bir kömür satış ofisine ait tır dorsesinde çıkan yangında, yüklü olan mangal kömürleri zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve güvenli bölgeye taşınan kömürler soğutuldu.
Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Van'daki otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Van'dan İstanbul, İzmir ve Antalya'ya bilet fiyatları bin 300 lirayken, Ankara'ya biletler ise bin lirayı buluyor. Otogardaki yoğunluğun bayramın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Samsun'un Kavak ilçesinde belediye makam aracının içinde su bulunması görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Eski Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kendisine iftira atıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Esentepe Mahallesi'ne sağlık ocağı, kütüphane, parklar yeni yollar gibi birçok hizmetin yapıldığını söyleyerek çok yakında bir de okul yapacaklarının müjdesini de verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?