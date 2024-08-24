Denizli'de eğlence mekanında çıkan kavgada kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de eğlence mekanında çıkan kavgada kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanında müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan kavga sonucunda otomobille çarpılarak ezilen bir kişi hayatını kaybetti. Kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

24.08.2024 00:16
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eğlence mekanında müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan kavga sonrası otomobille çarpılarak ezilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akköy Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına müşteri olarak gelen Ferdi A. (26) ve kardeşi İsa A. (24) ile mekan çalışanları arasında yüksek geldiği iddia edilen hesap nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iki kardeş, çalışanlarca darbedildi.

Kavga sonrası mekandan ayrılarak otomobile binen Ferdi A, aracı çalışanların üzerine sürdü. Çalışanlardan Ferhat D. (26), aracın çarpıp üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ferdi A. ve İsa A, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde eğlence mekanından ayrıldıktan sonra otomobiline binen Ferdi A'nın işletmenin önünden hızla geçmesi, ardından geri dönüp, çalışanların üzerine aracı sürerek Ferhat D'ye çarpıp kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de eğlence mekanında çıkan kavgada kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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