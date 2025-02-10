Denizli'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş bulma vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaları için zorladıkları belirlenen 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü salıverildi, adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 6 kadın da ifade ve işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?