Denizli'de Gaspa 7 Tutuklama
Denizli'de kaçırıp darbettikleri kişilerden para gasbeden 7 kişi jandarma tarafından tutuklandı.
Denizli'de kaçırdıkları kişileri darbedip tehdit yoluyla paralarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişileri zorla kaçırarak ıssız alanlara götürdükten sonra darbedip tehdit yoluyla paralarını aldıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonda, C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerden birinin kar maskesiyle gece saatlerinde bir evin çevresinde el feneriyle dolaşarak keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
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