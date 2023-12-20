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Denizli'de Gezici Sağlık Hizmeti Veren Hemşire Tacize Uğradı - Son Dakika
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Denizli'de Gezici Sağlık Hizmeti Veren Hemşire Tacize Uğradı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kırsal mahallelere gezici sağlık hizmeti veren bir ekibin içinde yer alan bir hemşire, Hüseyin G. tarafından elle taciz edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Hüseyin G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak yapılan itiraz sonucunda tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

Denizli\'de Gezici Sağlık Hizmeti Veren Hemşire Tacize Uğradı
20.12.2023 - 15:06,
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DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde Hüseyin G. (26), kırsal mahallelere gezici sağlık hizmeti veren ekibin içinde yer alan bir hemşireyi elle taciz ettiği suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hüseyin G., savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, önceki gün Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olan Gezici Sağlık Hizmeti ekibi, sağlık kontrolü yapmak amacıyla Yeniköy Mahallesi'ne gitti. Muhtarlık binasında mahalle halkına sağlık hizmeti veren ekibin içinde yer alan hemşire, iddiaya göre hasta olduğunu söyleyerek gelen Hüseyin G.'nin elle tacizine uğradı. Sağlık görevlilerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerine direnen Hüseyin G. gözaltına alındı. Hüseyin G., jandarmadaki işlemlerinin ardından Sarayköy Adliyesi'ne sevk götürüldü. Savcılık, Hüseyin G.'yi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hüseyin G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hüseyin G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Sağlık Bakanlığı avukatları ve Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yapılan itiraz üzerine Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesi Hüseyin G. hakkında yakalama kararı çıkardı. Tekrar gözaltına alınan Hüseyin G., bugün tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Denizli'de Gezici Sağlık Hizmeti Veren Hemşire Tacize Uğradı - Son Dakika
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