Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Denizli\'de hastane bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganı veya saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

30.05.2024 05:45
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre O.Y. (28), 20 ATS 75 plakalı otomobiliyle seyrettiği sırada başka bir otomobilin kendisini takip ettiğini fark edince Denizli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde durdu.

Otomobilinden inen O.Y'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.

Sağlık ekipleri tarafından, kasığından yaralandığı belirlenen O.Y, acil servise alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölgede incelemelerde bulunan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Acil Servis, Denizli, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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