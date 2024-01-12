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Denizli'de Hemşire Eşini Öldüren Sanık: 'Sürekli Cani Gibi Gösteriliyorum' - Son Dakika
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Denizli'de Hemşire Eşini Öldüren Sanık: 'Sürekli Cani Gibi Gösteriliyorum'

Denizli'de hemşire eşi Hülya Tortop'u başına şişeyle vurup, 11 bıçak darbesiyle öldürmekten yargılanan Murat Tortop, duruşmada 'Sürekli cani gibi gösteriliyorum. Bu olaydan en çok zarar gören benim. Katil yaftası yedim' dedi. Savcı ise sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını istedi.

Denizli\'de Hemşire Eşini Öldüren Sanık: \'Sürekli Cani Gibi Gösteriliyorum\'
12.01.2024 - 17:27,
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DENİZLİ'de hemşire eşi Hülya Tortop'u (36) başına şişeyle vurup, 11 bıçak darbesiyle öldürmekten yargılanan Murat Tortop (38), "Sürekli cani gibi gösteriliyorum. Bu olaydan en çok zarar gören benim. Katil yaftası yedim" dedi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Tortop'un öldürme kastıyla hareket ettiğini ve kasten öldürme suçunun sabit olduğunu belirtip, ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Olay, 19 Aralık 2022'de sabaha karşı, Bahçelievler Mahallesi 3068'inci Sokak'ta meydana geldi. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre, 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, eşinin başına önce soda şişesiyle vurdu, ardından da bıçakla vücudunun 11 yerinden bıçakladı. Olayın ardından Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekipleri, Hülya Tortop'un öldüğünü belirledi. Polis, Murat Tortop'u gözaltına aldı. Tortop hakkında, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle olay öncesi 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, sürenin dolmasıyla evine gittiği belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tortop, tutuklandı. Soruşturma sonrası Murat Tortop hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına tutuklu sanık Tortop, sanık Tortop'un annesi ve ağabeyi ile Hülya Tortop'un kardeşleri katıldı.

'14 AYDIR IZDIRAP ÇEKEN BENİM'

Murat Tortop duruşmadaki ifadesinde, "Bu talihsiz olayda 14 aydır ızdırap çeken benim. Üç çocuğumu bir daha görmeyeyim ki, yemin ederim, sürekli cani gibi gösteriliyorum. Daha önce uzman psikolog, çocuklarımı ve Hülya'yı kemerle dövdüğümü söyledi. Asla gerçek değil. Bu olaydan en çok zarar gören benim. Katil yaftası yedim. Üç çocuğumun annesinin ölümüne sebebiyet verdim. Bunun affedilecek yanı yok ama bazı laflar doğru değil. Tanıklar benim ağır ceza almam için bütün komplo teorilerini ortaya koyuyorlar. Ben de üzgünüm, benim de ailem dağıldı ama karşı tarafın beyanları gerçeği yansıtmıyor. Ben böyle bir insan değilim" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Murat Tortop'un ifadesinin ardından, duruşma savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, olay günü çiftin birlikte alkol aldığını, öldürülen Hülya Tortop'un dışarı çıkmak istediğini ancak sanık Tortop'un izin vermeyip, 11 bıçak darbesi ile öldürdüğünü söyledi. Sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini, eşi kasten öldürme suçunun sabit olduğunu da belirten savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanık Tortop'un tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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Devlet Hastanesi, Denizli, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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