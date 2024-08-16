Denizli'de inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerine silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'de inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerine silahlı saldırı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve saldırıyı gerçekleştiren maskeli 2 kişi kaçtı. Şu anda kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

16.08.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Merkezefendi ilçesi Muraddede Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satılan iş yerinin önünde silah sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede maskeli 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Silahlı saldırı ve zanlıların olay yerinden uzaklaşması, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaçan 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA

Merkezefendi, denizli, Olay, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerine silahlı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
23:25 Beşiktaş’ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı Beşiktaş'ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
07:13 Tam 34 penaltı kullanıldı UEFA Avrupa Ligi’nde inanılmaz maç Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
05:46 Alevler bir anda sardı Gaziantep’te fabrika yangını Alevler bir anda sardı! Gaziantep'te fabrika yangını
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
01:16 Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 18:01:20. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerine silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement