Güncel

Denizli'de inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Merkezefendi ilçesi Muraddede Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satılan iş yerinin önünde silah sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede maskeli 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Silahlı saldırı ve zanlıların olay yerinden uzaklaşması, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaçan 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.