Denizli'nin Buldan ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Denizli'nin Buldan ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Denizli\'nin Buldan ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Yeni Mahalle'deki Çağış Mevkisi'nde tarihi eser kaçakçılığı amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

25.02.2024 14:03
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Denizli'nin Buldan ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'deki Çağış Mevkisi'nde 3 kişinin, tarihi eser kaçakçılığı amacıyla kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bölgede kazma kürekle 30 metrelik çukur açan M.Ç, A.D. ve O.D, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. ???????

Kaynak: AA

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