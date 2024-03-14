Denizli\'de Karısını Bıçakla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, karısını bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık M.T. ile maktulün iki kız kardeşi ve taraf avukatları katıldı.
Mahkemede son sözü sorulan sanık, yaşananlar için üzgün ve pişman olduğunu, olayların buraya gelmesini hiç istemediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığa "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ayrıca haksız tahrik ve takdir indirimleri uygulamadı.
Olay
Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan M.T, 18 Aralık 2022'de, eşi Hülya T'yi evde bıçakla öldürmüştü.
Sanık hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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